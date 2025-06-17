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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1852 года "Тип 1846-1856" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1852 года "Тип 1846-1856" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1852 года "Тип 1846-1856" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC221,220

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1852
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1852 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1842 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 160 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1852 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1852 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1852 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1852 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1852 на аукционе Emporium Hamburg - 9 мая 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата9 мая 2019
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

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