Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
6 крейцеров 1852 года "Тип 1846-1856" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC221,220
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал6 крейцеров
- Год1852
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1852 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1842 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 160 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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