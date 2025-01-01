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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1852 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1852
Средняя цена270 $
Продажи
030
Аверс
Реверс
1 гульден 1852
Средняя цена260 $
Продажи
023
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1852
Средняя цена85 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1852
Средняя цена140 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
3 крейцера 1852
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1 крейцер 1852
Средняя цена40 $
Продажи
06

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1852
Средняя цена
Продажи
00

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1852 Пробный
Средняя цена140 $
Продажи
09
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