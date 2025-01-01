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Монеты Франкфурт-на-Майне 1852 года
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Серебряные монеты
2 гульдена 1852
Средняя цена
270 $
Продажи
0
30
1 гульден 1852
Средняя цена
260 $
Продажи
0
23
6 крейцеров 1852
Средняя цена
85 $
Продажи
0
4
6 крейцеров 1852
Средняя цена
140 $
Продажи
0
4
3 крейцера 1852
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 крейцер 1852
Средняя цена
40 $
Продажи
0
6
Медные монеты
1 гелер 1852
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пробные монеты
1 гелер 1852 Пробный
Средняя цена
140 $
Продажи
0
9
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