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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 гульдена 1852 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 гульдена 1852 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 гульдена 1852 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC25,630

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 гульдена
  • Год1852
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1852 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1789 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьAU
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе CNG - 18 января 2024
ПродавецCNG
Дата18 января 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Rhenumis - 16 января 2024
ПродавецRhenumis
Дата16 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Wójcicki - 28 февраля 2021
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Wójcicki - 28 февраля 2021
ПродавецWójcicki
Дата28 февраля 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Goldberg - 4 сентября 2019
ПродавецGoldberg
Дата4 сентября 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Emporium Hamburg - 18 ноября 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата18 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Künker - 28 сентября 2016
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2016
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Grün - 13 мая 2015
ПродавецGrün
Дата13 мая 2015
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Busso Peus - 24 апреля 2015
ПродавецBusso Peus
Дата24 апреля 2015
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1852 на аукционе Möller - 12 декабря 2014
ПродавецMöller
Дата12 декабря 2014
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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