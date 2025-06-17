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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

3 крейцера 1852 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 3 крейцера 1852 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 3 крейцера 1852 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC129,020

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал3 крейцера
  • Год1852
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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