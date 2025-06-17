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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1852 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1852 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1852 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,835 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC889,220

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1852
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1852 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 100 EUR. Торги состоялись 8 июня 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1852 на аукционе Pegasus Auctions - 8 июня 2025
ПродавецPegasus Auctions
Дата8 июня 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1852 на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1852 на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1852 на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1852 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1852 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1852 на аукционе Russiancoin - 29 сентября 2016
ПродавецRussiancoin
Дата29 сентября 2016
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1852 на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьUNC
Цена
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Где продать?

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