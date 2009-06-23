Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Пробный 1 гелер 1852 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Пробный 1 гелер 1852 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 23 июня 2009.
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Где продать?
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