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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Пробный 1 гелер 1852 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - Пробный 1 гелер 1852 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - Пробный 1 гелер 1852 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,58 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1852
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеПробные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Пробный 1 гелер 1852 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 23 июня 2009.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1852 (Пробный) на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1852 (Пробный) на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1852 (Пробный) на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1852 (Пробный) на аукционе Künker - 22 октября 2020
ПродавецKünker
Дата22 октября 2020
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1852 (Пробный) на аукционе WAG - 6 сентября 2020
ПродавецWAG
Дата6 сентября 2020
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1852 (Пробный) на аукционе WAG - 7 июня 2020
ПродавецWAG
Дата7 июня 2020
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1852 (Пробный) на аукционе WAG - 3 сентября 2017
ПродавецWAG
Дата3 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1852 (Пробный) на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1852 (Пробный) на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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