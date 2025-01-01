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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Пробные монеты 1 гелер Вольного города - Франкфурт-на-Майне

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1 гелер 1852 Пробный

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
185209
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