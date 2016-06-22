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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1852 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1852 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1852 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: GMA Numismatica Napoli srl

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC64,360

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1852
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1852 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1844 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 22 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - 5 апреля 2024
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - 5 апреля 2024
ПродавецGMA Numismatica Napoli srl
Дата5 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Nomisma Aste - 13 ноября 2023
ПродавецNomisma Aste
Дата13 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Nomisma Aste - 24 августа 2023
ПродавецNomisma Aste
Дата24 августа 2023
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Nomisma Aste - 4 мая 2023
ПродавецNomisma Aste
Дата4 мая 2023
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2021
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Künker - 19 сентября 2019
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Grün - 14 ноября 2018
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Grün - 15 ноября 2017
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2017
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Künker - 22 июня 2016
ПродавецKünker
Дата22 июня 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Grün - 13 мая 2015
ПродавецGrün
Дата13 мая 2015
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Busso Peus - 24 апреля 2015
ПродавецBusso Peus
Дата24 апреля 2015
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Eeckhout - 7 мая 2011
ПродавецEeckhout
Дата7 мая 2011
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1852 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьUNC
Цена
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