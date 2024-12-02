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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1852 года "Тип 1852-1856" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1852 года "Тип 1852-1856" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1852 года "Тип 1852-1856" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC221,010

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1852
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1852 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 160 USD. Торги состоялись 2 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1852 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1852 на аукционе GINZA - 9 октября 2023
ПродавецGINZA
Дата9 октября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 20000 JPY
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1852 на аукционе Stephen Album - 11 марта 2019
ПродавецStephen Album
Дата11 марта 2019
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1852 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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