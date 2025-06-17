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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1842 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1842 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1842 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC160,510

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1842
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1842 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1373 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1842 на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьUNC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1842 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьAU
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1842 на аукционе WAG - 2 декабря 2018
ПродавецWAG
Дата2 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1842 на аукционе Russiancoin - 12 января 2017
ПродавецRussiancoin
Дата12 января 2017
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1842 на аукционе Chaponnière - 22 ноября 2016
ПродавецChaponnière
Дата22 ноября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1842 на аукционе Busso Peus - 10 июля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата10 июля 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1842 на аукционе Chaponnière - 7 сентября 2014
ПродавецChaponnière
Дата7 сентября 2014
СохранностьUNC
Цена
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Где продать?

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