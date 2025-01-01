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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1842 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1842
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
2 талера 1842
Средняя цена430 $
Продажи
1152
Аверс
Реверс
1 гульден 1842
Средняя цена170 $
Продажи
021
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1842
Средняя цена230 $
Продажи
017
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1842
Средняя цена65 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
3 крейцера 1842
Средняя цена130 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1 крейцер 1842
Средняя цена
Продажи
00

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1842
Средняя цена
Продажи
00
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