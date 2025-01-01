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1842
Монеты Франкфурт-на-Майне 1842 года
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Серебряные монеты
2 талера 1842
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 талера 1842
Средняя цена
430 $
Продажи
1
152
1 гульден 1842
Средняя цена
170 $
Продажи
0
21
1/2 гульдена 1842
Средняя цена
230 $
Продажи
0
17
6 крейцеров 1842
Средняя цена
65 $
Продажи
0
7
3 крейцера 1842
Средняя цена
130 $
Продажи
0
3
1 крейцер 1842
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
1 гелер 1842
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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