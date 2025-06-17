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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1/2 гульдена 1842 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1842 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1/2 гульдена 1842 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC74,906

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1842
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1/2 гульдена 1842 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1416 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 470 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе Künker - 18 ноября 2022
ПродавецKünker
Дата18 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе Busso Peus - 17 июня 2020
ПродавецBusso Peus
Дата17 июня 2020
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе Heritage - 25 июля 2019
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе Heritage - 25 июля 2019
ПродавецHeritage
Дата25 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе WAG - 10 февраля 2019
ПродавецWAG
Дата10 февраля 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьAU
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе Gorny & Mosch - 13 октября 2017
ПродавецGorny & Mosch
Дата13 октября 2017
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе Künker - 28 июня 2017
ПродавецKünker
Дата28 июня 2017
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе Reinhard Fischer - 16 ноября 2013
ПродавецReinhard Fischer
Дата16 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1842 на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьUNC
Цена
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