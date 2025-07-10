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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1842 года "Тип 1841-1855" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1842 года "Тип 1841-1855" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1842 года "Тип 1841-1855" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC287,375

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1842
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (151)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1842 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 32139 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе Nihon - 15 июня 2025
ПродавецNihon
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 36000 JPY
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьAU
Цена
838 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе BAC - 25 марта 2025
ПродавецBAC
Дата25 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе Teutoburger - 8 марта 2025
ПродавецTeutoburger
Дата8 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе BAC - 5 ноября 2024
ПродавецBAC
Дата5 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе HIRSCH - 27 сентября 2024
ПродавецHIRSCH
Дата27 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе BAC - 7 мая 2024
ПродавецBAC
Дата7 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1842 на аукционе Rhenumis - 10 июля 2025
ПродавецRhenumis
Дата10 июля 2025
СохранностьVF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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