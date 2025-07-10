Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 талера 1842 года "Тип 1841-1855" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC287,375
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 талера
- Год1842
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (151)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1842 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 32139 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
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