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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

3 крейцера 1842 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 3 крейцера 1842 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 3 крейцера 1842 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC108,900

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал3 крейцера
  • Год1842
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 3 крейцера 1842 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 782 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 140 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1842 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1842 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьUNC
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1842 на аукционе CNG - 6 августа 2003
ПродавецCNG
Дата6 августа 2003
СохранностьXF
Цена
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