Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гульден 1842 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC123,092
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гульден
- Год1842
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1842 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1764 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 825 EUR. Торги состоялись 14 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата3 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
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