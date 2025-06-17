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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1842 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1842 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1842 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC123,092

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1842
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1842 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1764 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 825 EUR. Торги состоялись 14 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе WCN - 27 февраля 2025
ПродавецWCN
Дата27 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе Künker - 18 ноября 2022
ПродавецKünker
Дата18 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе WAG - 10 апреля 2022
ПродавецWAG
Дата10 апреля 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе Gorny & Mosch - 21 апреля 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата21 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе WAG - 15 марта 2020
ПродавецWAG
Дата15 марта 2020
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе Grün - 14 ноября 2018
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе Busso Peus - 13 января 2018
ПродавецBusso Peus
Дата13 января 2018
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе WAG - 24 января 2016
ПродавецWAG
Дата24 января 2016
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 3 сентября 2015
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата3 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе WAG - 13 июля 2014
ПродавецWAG
Дата13 июля 2014
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе WAG - 2 марта 2014
ПродавецWAG
Дата2 марта 2014
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе WAG - 30 декабря 2013
ПродавецWAG
Дата30 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе Reinhard Fischer - 16 ноября 2013
ПродавецReinhard Fischer
Дата16 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе Heritage - 23 апреля 2013
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе Heritage - 23 апреля 2013
ПродавецHeritage
Дата23 апреля 2013
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе UBS - 8 сентября 2009
ПродавецUBS
Дата8 сентября 2009
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1842 на аукционе UBS - 11 сентября 2001
ПродавецUBS
Дата11 сентября 2001
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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