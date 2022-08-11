Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
6 крейцеров 1854 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC212,307
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал6 крейцеров
- Год1854
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1854 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 92000 JPY. Торги состоялись 11 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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