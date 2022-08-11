flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1854 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1854 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1854 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC212,307

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1854
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1854 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 92000 JPY. Торги состоялись 11 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе GINZA - 16 ноября 2024
ПродавецGINZA
Дата16 ноября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
557 $
Цена в валюте аукциона 86000 JPY
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе Cieszyńskie CN - 5 ноября 2023
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе Cieszyńskie CN - 5 ноября 2023
ПродавецCieszyńskie CN
Дата5 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе GINZA - 9 октября 2023
ПродавецGINZA
Дата9 октября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе WAG - 16 апреля 2023
ПродавецWAG
Дата16 апреля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе Münzenonline - 18 ноября 2022
ПродавецMünzenonline
Дата18 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе Stack's - 16 ноября 2022
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе Stack's - 16 ноября 2022
ПродавецStack's
Дата16 ноября 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе GINZA - 11 августа 2022
ПродавецGINZA
Дата11 августа 2022
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе GINZA - 10 октября 2021
ПродавецGINZA
Дата10 октября 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе Emporium Hamburg - 6 мая 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата6 мая 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе WAG - 14 марта 2021
ПродавецWAG
Дата14 марта 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе Busso Peus - 18 января 2020
ПродавецBusso Peus
Дата18 января 2020
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе Reinhard Fischer - 22 ноября 2019
ПродавецReinhard Fischer
Дата22 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе Katz - 2 ноября 2019
ПродавецKatz
Дата2 ноября 2019
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе GINZA - 10 августа 2019
ПродавецGINZA
Дата10 августа 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1854 на аукционе Katz - 30 мая 2019
ПродавецKatz
Дата30 мая 2019
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1854 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне серебряные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом 6 крейцеровНумизматические аукционы