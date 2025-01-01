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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1854 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1854
Средняя цена330 $
Продажи
148
Аверс
Реверс
2 гульдена 1854
Средняя цена350 $
Продажи
023
Аверс
Реверс
1 гульден 1854
Средняя цена270 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1854
Средняя цена130 $
Продажи
031
Аверс
Реверс
3 крейцера 1854
Средняя цена50 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
1 крейцер 1854
Средняя цена
Продажи
00

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1854
Средняя цена25 $
Продажи
06
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