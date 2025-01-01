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1854
Монеты Франкфурт-на-Майне 1854 года
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2 талера 1854
Средняя цена
330 $
Продажи
1
48
2 гульдена 1854
Средняя цена
350 $
Продажи
0
23
1 гульден 1854
Средняя цена
270 $
Продажи
0
9
6 крейцеров 1854
Средняя цена
130 $
Продажи
0
31
3 крейцера 1854
Средняя цена
50 $
Продажи
0
5
1 крейцер 1854
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
1 гелер 1854
Средняя цена
25 $
Продажи
0
6
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