flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1854 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1854 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1854 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC107,000

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1854
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1854 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе MDC Monaco за 1100 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
1186 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Heritage - 25 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата25 марта 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Niemczyk - 12 декабря 2023
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Niemczyk - 12 декабря 2023
ПродавецNiemczyk
Дата12 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Künker - 19 апреля 2023
ПродавецKünker
Дата19 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2022
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Frühwald - 2 апреля 2022
ПродавецFrühwald
Дата2 апреля 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Heritage - 11 февраля 2021
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Heritage - 11 февраля 2021
ПродавецHeritage
Дата11 февраля 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе WAG - 12 января 2020
ПродавецWAG
Дата12 января 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Heritage - 26 декабря 2019
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Heritage - 26 декабря 2019
ПродавецHeritage
Дата26 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Gorny & Mosch - 18 октября 2019
ПродавецGorny & Mosch
Дата18 октября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Künker - 17 июля 2019
ПродавецKünker
Дата17 июля 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Emporium Hamburg - 9 мая 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата9 мая 2019
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Niemczyk - 18 марта 2019
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Niemczyk - 18 марта 2019
ПродавецNiemczyk
Дата18 марта 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе WAG - 2 сентября 2018
ПродавецWAG
Дата2 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 мая 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 мая 2018
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1854 на аукционе Heritage - 22 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата22 июня 2025
СохранностьMS62 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1854 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне серебряные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом 2 талераНумизматические аукционы