Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 талера 1854 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC107,000
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 талера
- Год1854
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1854 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе MDC Monaco за 1100 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи 2 талера 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы