Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гелер 1854 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,19 - 1,82 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC271,200
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гелер
- Год1854
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1854 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 99050 проданному на аукционе Heritage Auctions за 71 USD. Торги состоялись 9 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismad Dr. Dominik Elkowicz
Дата15 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Где продать?
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