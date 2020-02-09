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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1854 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1854 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1854 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC271,200

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1854
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1854 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 99050 проданному на аукционе Heritage Auctions за 71 USD. Торги состоялись 9 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1854 на аукционе Numismad Dr. Dominik Elkowicz - 1 июня 2025
ПродавецNumismad Dr. Dominik Elkowicz
Дата1 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1854 на аукционе Numismad Dr. Dominik Elkowicz - 15 февраля 2025
ПродавецNumismad Dr. Dominik Elkowicz
Дата15 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1854 на аукционе Numismad Dr. Dominik Elkowicz - 4 ноября 2024
ПродавецNumismad Dr. Dominik Elkowicz
Дата4 ноября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1854 на аукционе Numismad Dr. Dominik Elkowicz - 9 июля 2024
ПродавецNumismad Dr. Dominik Elkowicz
Дата9 июля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1854 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьAU
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1854 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1854 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS64 RB NGC
Цена
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