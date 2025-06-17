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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1854 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1854 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1854 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC34,390

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1854
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1854 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1032 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1854 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1854 на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
714 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1854 на аукционе Busso Peus - 5 ноября 2020
ПродавецBusso Peus
Дата5 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1854 на аукционе Teutoburger - 26 мая 2018
ПродавецTeutoburger
Дата26 мая 2018
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1854 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 мая 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1854 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1854 на аукционе Höhn - 24 октября 2015
ПродавецHöhn
Дата24 октября 2015
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1854 на аукционе Teutoburger - 24 февраля 2012
ПродавецTeutoburger
Дата24 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1854 на аукционе UBS - 11 сентября 2001
ПродавецUBS
Дата11 сентября 2001
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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