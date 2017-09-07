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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 гульдена 1854 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 гульдена 1854 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 гульдена 1854 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC6,028

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 гульдена
  • Год1854
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1854 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 30837 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Heritage - 28 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата28 августа 2022
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Roma Numismatics - 30 октября 2020
ПродавецRoma Numismatics
Дата30 октября 2020
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Busso Peus - 17 июня 2020
ПродавецBusso Peus
Дата17 июня 2020
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе WAG - 2 сентября 2018
ПродавецWAG
Дата2 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Heritage - 12 сентября 2017
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Heritage - 12 сентября 2017
ПродавецHeritage
Дата12 сентября 2017
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Busso Peus - 4 ноября 2016
ПродавецBusso Peus
Дата4 ноября 2016
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Palombo - 22 октября 2016
ПродавецPalombo
Дата22 октября 2016
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Künker - 28 сентября 2016
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Busso Peus - 24 апреля 2015
ПродавецBusso Peus
Дата24 апреля 2015
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе WAG - 8 февраля 2015
ПродавецWAG
Дата8 февраля 2015
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1854 на аукционе Reinhard Fischer - 16 ноября 2013
ПродавецReinhard Fischer
Дата16 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
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