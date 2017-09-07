Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 гульдена 1854 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC6,028
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 гульдена
- Год1854
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1854 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 30837 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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