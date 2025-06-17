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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

3 крейцера 1854 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 3 крейцера 1854 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 3 крейцера 1854 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC154,313

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал3 крейцера
  • Год1854
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 3 крейцера 1854 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1854 на аукционе Katz - 28 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата28 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1854 на аукционе Universum Coins GmbH - 17 ноября 2022
ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата17 ноября 2022
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1854 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 62 EUR
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1854 на аукционе Russiancoin - 12 января 2017
ПродавецRussiancoin
Дата12 января 2017
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1854 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
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