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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1846 года "Тип 1846-1856" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1846 года "Тип 1846-1856" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1846 года "Тип 1846-1856" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC210,710

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1846
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2287 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1846 на аукционе WAG - 14 января 2018
ПродавецWAG
Дата14 января 2018
СохранностьAU
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1846 на аукционе Reinhard Fischer - 16 ноября 2013
ПродавецReinhard Fischer
Дата16 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
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