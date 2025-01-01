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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1846 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1846
Средняя цена380 $
Продажи
043
Аверс
Реверс
2 гульдена 1846
Средняя цена180 $
Продажи
0116
Аверс
Реверс
1 гульден 1846
Средняя цена95 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1846
Средняя цена250 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1846
Средняя цена50 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1846
Средняя цена55 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 крейцера 1846
Средняя цена75 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
3 крейцера 1846
Средняя цена45 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 крейцер 1846
Средняя цена110 $
Продажи
01

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1846
Средняя цена
Продажи
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