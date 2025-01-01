Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Франкфурт-на-Майне
Период:
1814-1866
1814-1866
Вольный город
1814-1866
Главная
Каталог
Франкфурт-на-Майне
1846
Монеты Франкфурт-на-Майне 1846 года
Выберите категорию
Все
Все
Серебро
Медь
Серебряные монеты
2 талера 1846
Средняя цена
380 $
Продажи
0
43
2 гульдена 1846
Средняя цена
180 $
Продажи
0
116
1 гульден 1846
Средняя цена
95 $
Продажи
0
8
1/2 гульдена 1846
Средняя цена
250 $
Продажи
0
6
6 крейцеров 1846
Средняя цена
50 $
Продажи
0
1
6 крейцеров 1846
Средняя цена
55 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1846
Средняя цена
75 $
Продажи
0
5
3 крейцера 1846
Средняя цена
45 $
Продажи
0
2
1 крейцер 1846
Средняя цена
110 $
Продажи
0
1
Медные монеты
1 гелер 1846
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Категория
Год
Поиск