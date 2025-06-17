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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1846 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Numismatik Naumann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC119,810

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1846
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2042 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 195 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1846 на аукционе Künker - 18 ноября 2022
ПродавецKünker
Дата18 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1846 на аукционе Naumann - 3 апреля 2022
ПродавецNaumann
Дата3 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1846 на аукционе Naumann - 6 декабря 2020
ПродавецNaumann
Дата6 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1846 на аукционе Schulman - 20 октября 2020
ПродавецSchulman
Дата20 октября 2020
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1846 на аукционе Schulman - 21 марта 2020
ПродавецSchulman
Дата21 марта 2020
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1846 на аукционе Chaponnière - 7 сентября 2014
ПродавецChaponnière
Дата7 сентября 2014
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1846 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1846 на аукционе UBS - 11 сентября 2001
ПродавецUBS
Дата11 сентября 2001
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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