flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1846 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1846 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1846 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,835 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC101,050

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1846
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 65279 проданному на аукционе Heritage Auctions за 114 USD. Торги состоялись 30 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1846 на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1846 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне серебряные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом 1 крейцерНумизматические аукционы