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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 гульдена 1846 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC280,761

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 гульдена
  • Год1846
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 31194 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Russian Heritage - 17 мая 2025
ПродавецRussian Heritage
Дата17 мая 2025
СохранностьAU53 RNGA
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 16500 RUB
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 апреля 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Numismatica Ferrarese - 30 марта 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата30 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Grün - 13 ноября 2024
ПродавецGrün
Дата13 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Kroha - 5 октября 2024
ПродавецKroha
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Stephen Album - 23 июля 2024
ПродавецStephen Album
Дата23 июля 2024
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Sonntag - 3 июля 2024
ПродавецSonntag
Дата3 июля 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - 24 мая 2024
ПродавецKünker
Дата24 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - 29 февраля 2024
ПродавецKünker
Дата29 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Stack's - 16 января 2024
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Stack's - 16 января 2024
ПродавецStack's
Дата16 января 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Nihon - 10 декабря 2023
ПродавецNihon
Дата10 декабря 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Numisbalt - 10 декабря 2023
ПродавецNumisbalt
Дата10 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - 9 декабря 2023
ПродавецAuktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата9 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1846 на аукционе Rauch - 24 сентября 2023
ПродавецRauch
Дата24 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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