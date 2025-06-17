Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 гульдена 1846 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC280,761
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 гульдена
- Год1846
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 31194 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецRussian Heritage
Дата17 мая 2025
СохранностьAU53 RNGA
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 16500 RUB
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
ПродавецAuktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата9 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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