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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1846 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1846 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1846 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC72,120

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1846
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1032 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 825 EUR. Торги состоялись 11 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
466 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе WCN - 15 августа 2024
ПродавецWCN
Дата15 августа 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе Heritage - 7 июля 2022
ПродавецHeritage
Дата7 июля 2022
СохранностьAU53 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе Teutoburger - 2 июня 2021
ПродавецTeutoburger
Дата2 июня 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе Katz - 23 августа 2020
ПродавецKatz
Дата23 августа 2020
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе WAG - 7 июня 2020
ПродавецWAG
Дата7 июня 2020
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе WAG - 15 марта 2020
ПродавецWAG
Дата15 марта 2020
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе Katz - 23 февраля 2020
ПродавецKatz
Дата23 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе SINCONA - 22 мая 2019
ПродавецSINCONA
Дата22 мая 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе Gärtner - 6 июня 2018
ПродавецGärtner
Дата6 июня 2018
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1846 на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьVF
Цена
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