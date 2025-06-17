flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1/2 гульдена 1846 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC46,850

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1846
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1/2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 813 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 800 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1846 на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1846 на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1846 на аукционе SINCONA - 23 октября 2019
ПродавецSINCONA
Дата23 октября 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1846 на аукционе Busso Peus - 10 июля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата10 июля 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1846 на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1846 на аукционе WAG - 9 июня 2013
ПродавецWAG
Дата9 июня 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1846 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне серебряные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом 1/2 гульденаНумизматические аукционы