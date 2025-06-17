Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1/2 гульдена 1846 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC46,850
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1/2 гульдена
- Год1846
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1/2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 813 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 800 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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