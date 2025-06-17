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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

3 крейцера 1846 года "Тип 1838-1846" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 3 крейцера 1846 года "Тип 1838-1846" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 3 крейцера 1846 года "Тип 1838-1846" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC154,310

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал3 крейцера
  • Год1846
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 3 крейцера 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2225 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 75 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1846 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1846 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьAU
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1846 на аукционе Stephen Album - 15 мая 2015
ПродавецStephen Album
Дата15 мая 2015
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1846 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1846 на аукционе Teutoburger - 9 сентября 2011
ПродавецTeutoburger
Дата9 сентября 2011
СохранностьAU
Цена
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