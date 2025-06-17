Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
3 крейцера 1846 года "Тип 1838-1846" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC154,310
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал3 крейцера
- Год1846
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 3 крейцера 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2225 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 75 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы