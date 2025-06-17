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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1841 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1841 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1841 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC122,500

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1841
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1841 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 649 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 400 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1841 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1841 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1841 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - 8 мая 2021
ПродавецAB Philea & Myntkompaniet
Дата8 мая 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1841 на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1841 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1841 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1841 на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1841 на аукционе Chaponnière - 7 сентября 2014
ПродавецChaponnière
Дата7 сентября 2014
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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