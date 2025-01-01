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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1841 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1841
Средняя цена620 $
Продажи
2430
Аверс
Реверс
2 талера 1841
Средняя цена670 $
Продажи
091
Аверс
Реверс
1 гульден 1841
Средняя цена150 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1841
Средняя цена100 $
Продажи
028
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1841
Средняя цена170 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
3 крейцера 1841
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1 крейцер 1841
Средняя цена25 $
Продажи
04

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1841
Средняя цена30 $
Продажи
01
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