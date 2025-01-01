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1841
Монеты Франкфурт-на-Майне 1841 года
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Серебряные монеты
2 талера 1841
Средняя цена
620 $
Продажи
2
430
2 талера 1841
Средняя цена
670 $
Продажи
0
91
1 гульден 1841
Средняя цена
150 $
Продажи
0
13
1/2 гульдена 1841
Средняя цена
100 $
Продажи
0
28
6 крейцеров 1841
Средняя цена
170 $
Продажи
0
8
3 крейцера 1841
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 крейцер 1841
Средняя цена
25 $
Продажи
0
4
Медные монеты
1 гелер 1841
Средняя цена
30 $
Продажи
0
1
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