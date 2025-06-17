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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1/2 гульдена 1841 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC160,519

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1841
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1/2 гульдена 1841 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 4081 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьXF
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - 3 ноября 2024
ПродавецWAG
Дата3 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе Bruun Rasmussen - 9 июня 2024
ПродавецBruun Rasmussen
Дата9 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе Kroha - 7 октября 2023
ПродавецKroha
Дата7 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 20 апреля 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата20 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе Russiancoin - 13 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата13 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе Coinhouse - 18 декабря 2022
ПродавецCoinhouse
Дата18 декабря 2022
СохранностьF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе Künker - 7 октября 2022
ПродавецKünker
Дата7 октября 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - 14 марта 2021
ПродавецWAG
Дата14 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе Auction World - 18 октября 2020
ПродавецAuction World
Дата18 октября 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе Emporium Hamburg - 13 января 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе Heritage - 11 сентября 2018
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе Heritage - 11 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата11 сентября 2018
СохранностьMS67 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 мая 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 января 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 января 2018
СохранностьXF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - 15 января 2017
ПродавецWAG
Дата15 января 2017
СохранностьAU
Цена
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