Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гульден 1841 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр31 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC160,519
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гульден
- Год1841
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1841 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1456 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 400 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 400 CHF
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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