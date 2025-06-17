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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1841 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC160,519

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1841
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1841 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1456 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 400 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1841 на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 400 CHF
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1841 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1841 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2021
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1841 на аукционе London Coins - 7 июня 2020
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1841 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 марта 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1841 на аукционе London Coins - 2 сентября 2018
ПродавецLondon Coins
Дата2 сентября 2018
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1841 на аукционе Busso Peus - 10 июля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата10 июля 2016
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1841 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1841 на аукционе Emporium Hamburg - 4 декабря 2015
ПродавецEmporium Hamburg
Дата4 декабря 2015
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1841 на аукционе Schulman - 22 марта 2014
ПродавецSchulman
Дата22 марта 2014
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1841 на аукционе Künker - 16 марта 2006
ПродавецKünker
Дата16 марта 2006
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1841 на аукционе UBS - 16 сентября 2002
ПродавецUBS
Дата16 сентября 2002
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1841 на аукционе UBS - 11 сентября 2001
ПродавецUBS
Дата11 сентября 2001
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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