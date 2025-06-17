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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1841 года "Тип 1840-1844" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1841 года "Тип 1840-1844" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1841 года "Тип 1840-1844" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC120,695

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1841
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (428)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1841 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3586 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 19 марта 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Karbownik - 18 июня 2025
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Karbownik - 18 июня 2025
ПродавецKarbownik
Дата18 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьVF
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
809 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Numisbalt - 8 июня 2025
ПродавецNumisbalt
Дата8 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Aureo & Calicó - 29 мая 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата29 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Stack's - 12 апреля 2025
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Stack's - 12 апреля 2025
ПродавецStack's
Дата12 апреля 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Galleria Auctions Tokyo - 29 марта 2025
ПродавецGalleria Auctions Tokyo
Дата29 марта 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Numismatica Raponi - 26 марта 2025
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Numismatica Raponi - 26 марта 2025
ПродавецNumismatica Raponi
Дата26 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Teutoburger - 8 марта 2025
ПродавецTeutoburger
Дата8 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Frühwald - 27 июня 2025
ПродавецFrühwald
Дата27 июня 2025
СохранностьAU
К аукциону
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Rhenumis - 10 июля 2025
ПродавецRhenumis
Дата10 июля 2025
СохранностьVF
К аукциону

Где продать?

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