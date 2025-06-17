Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 талера 1841 года "Тип 1840-1844" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC120,695
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 талера
- Год1841
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (428)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1841 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3586 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 19 марта 2025.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецGalleria Auctions Tokyo
Дата29 марта 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
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123...21
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