Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 талера 1841 года "Тип 1841-1855" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC120,695
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 талера
- Год1841
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1841 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1137 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4600 USD. Торги состоялись 14 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецRussian Heritage
Дата17 мая 2025
СохранностьDETAILS RNGA
Цена
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ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата26 октября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
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