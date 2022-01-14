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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1841 года "Тип 1841-1855" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1841 года "Тип 1841-1855" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1841 года "Тип 1841-1855" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC120,695

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1841
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1841 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1137 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4600 USD. Торги состоялись 14 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе COINSTORE - 1 июня 2025
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе COINSTORE - 1 июня 2025
ПродавецCOINSTORE
Дата1 июня 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Russian Heritage - 17 мая 2025
ПродавецRussian Heritage
Дата17 мая 2025
СохранностьDETAILS RNGA
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Stack's - 26 февраля 2025
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Stack's - 26 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата26 февраля 2025
СохранностьXF40 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Numisbalt - 9 февраля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Stack's - 1 ноября 2024
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Stack's - 1 ноября 2024
ПродавецStack's
Дата1 ноября 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Universum Coins GmbH - 26 октября 2023
ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата26 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Russiancoin - 13 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата13 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Felzmann - 16 ноября 2022
ПродавецFelzmann
Дата16 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Katz - 13 ноября 2022
ПродавецKatz
Дата13 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Künker - 21 июля 2022
ПродавецKünker
Дата21 июля 2022
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Rhenumis - 21 мая 2022
ПродавецRhenumis
Дата21 мая 2022
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Niemczyk - 22 марта 2022
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Niemczyk - 22 марта 2022
ПродавецNiemczyk
Дата22 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1841 на аукционе Gärtner - 15 февраля 2022
ПродавецGärtner
Дата15 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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