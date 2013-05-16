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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1841 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1841 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1841 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,835 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC122,580

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1841
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1841 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2286 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1841 на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 57 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1841 на аукционе Russiancoin - 13 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата13 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1841 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1841 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1841 на аукционе Katz - 25 июня 2017
ПродавецKatz
Дата25 июня 2017
СохранностьНет оценки
Цена
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