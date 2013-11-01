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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1855 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1855 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1855 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC37,870

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1855
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1855 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2671 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 330 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1855 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1855 на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1855 на аукционе Heritage - 29 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата29 мая 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1855 на аукционе Teutoburger - 9 сентября 2017
ПродавецTeutoburger
Дата9 сентября 2017
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1855 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1855 на аукционе Heritage - 3 декабря 2015
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1855 на аукционе Heritage - 3 декабря 2015
ПродавецHeritage
Дата3 декабря 2015
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1855 на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1855 на аукционе Heritage - 23 апреля 2013
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1855 на аукционе Heritage - 23 апреля 2013
ПродавецHeritage
Дата23 апреля 2013
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Где продать?

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