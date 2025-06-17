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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1855 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1855 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1855 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC72,017

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1855
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1855 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3587 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 19 марта 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Möller - 28 мая 2025
ПродавецMöller
Дата28 мая 2025
СохранностьVF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Schulman - 26 марта 2025
ПродавецSchulman
Дата26 марта 2025
СохранностьXF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе WCN - 16 мая 2024
ПродавецWCN
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Teutoburger - 22 февраля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата22 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Solidus Numismatik - 20 февраля 2024
ПродавецSolidus Numismatik
Дата20 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе WCN - 8 февраля 2024
ПродавецWCN
Дата8 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Stack's - 16 января 2024
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Stack's - 16 января 2024
ПродавецStack's
Дата16 января 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе WCN - 7 декабря 2023
ПродавецWCN
Дата7 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Frankfurter - 3 ноября 2023
ПродавецFrankfurter
Дата3 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Karamitsos - 11 сентября 2022
ПродавецKaramitsos
Дата11 сентября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1855 на аукционе Auction World - 16 января 2022
ПродавецAuction World
Дата16 января 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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