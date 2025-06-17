Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 гульдена 1851 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC32,076
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 гульдена
- Год1851
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1851 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 499 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 575 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьUNC
Цена
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