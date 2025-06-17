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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 гульдена 1851 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 гульдена 1851 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 гульдена 1851 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC32,076

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 гульдена
  • Год1851
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1851 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 499 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 575 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьAU
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Heritage - 28 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата28 августа 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе WCN - 26 ноября 2016
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе WCN - 26 ноября 2016
ПродавецWCN
Дата26 ноября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Grün - 9 ноября 2016
ПродавецGrün
Дата9 ноября 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Busso Peus - 16 января 2016
ПродавецBusso Peus
Дата16 января 2016
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе HIRSCH - 9 мая 2014
ПродавецHIRSCH
Дата9 мая 2014
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Höhn - 7 декабря 2013
ПродавецHöhn
Дата7 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Reinhard Fischer - 16 ноября 2013
ПродавецReinhard Fischer
Дата16 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Heritage - 26 апреля 2010
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Heritage - 26 апреля 2010
ПродавецHeritage
Дата26 апреля 2010
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1851 на аукционе Künker - 19 июня 2000
ПродавецKünker
Дата19 июня 2000
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

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