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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1851 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1851 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1851 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC64,081

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1851
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1851 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 825 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1851 на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1851 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1851 на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьMS67 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1851 на аукционе Höhn - 6 мая 2023
ПродавецHöhn
Дата6 мая 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1851 на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1851 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1851 на аукционе Teutoburger - 26 мая 2018
ПродавецTeutoburger
Дата26 мая 2018
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1851 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1851 на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1851 на аукционе UBS - 11 сентября 2001
ПродавецUBS
Дата11 сентября 2001
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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