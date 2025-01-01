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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1851 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1851 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1851 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Tim Mämpel und Lisa Mämpel GbR

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC274,800

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1851
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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