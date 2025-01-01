Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гелер 1851 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,19 - 1,82 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC274,800
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гелер
- Год1851
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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