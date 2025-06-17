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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1851 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1851 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1851 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,835 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC543,010

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1851
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1851 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2303 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 115 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1851 на аукционе Universum Coins GmbH - 17 ноября 2022
ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата17 ноября 2022
СохранностьMS66 NGC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1851 на аукционе Stephen Album - 8 августа 2022
ПродавецStephen Album
Дата8 августа 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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