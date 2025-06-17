flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1847 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1847 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1847 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC70,920

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1847
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1847 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1850 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьVF
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 325 USD
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе WAG - 10 марта 2024
ПродавецWAG
Дата10 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе Künker - 21 июля 2022
ПродавецKünker
Дата21 июля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе WAG - 9 января 2022
ПродавецWAG
Дата9 января 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе Kroha - 30 октября 2021
ПродавецKroha
Дата30 октября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе Numisbalt - 14 марта 2021
ПродавецNumisbalt
Дата14 марта 2021
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе WAG - 6 декабря 2020
ПродавецWAG
Дата6 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе WAG - 8 ноября 2020
ПродавецWAG
Дата8 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2018
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1847 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 талера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1847 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне серебряные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом 2 талераНумизматические аукционы