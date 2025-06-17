Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 талера 1847 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC70,920
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 талера
- Год1847
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1847 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1850 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
123
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