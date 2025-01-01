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1847
Монеты Франкфурт-на-Майне 1847 года
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2 талера 1847
Средняя цена
400 $
Продажи
0
57
2 гульдена 1847
Средняя цена
280 $
Продажи
0
64
1 гульден 1847
Средняя цена
190 $
Продажи
0
23
1/2 гульдена 1847
Средняя цена
220 $
Продажи
0
14
1 крейцер 1847
Средняя цена
30 $
Продажи
0
2
Медные монеты
1 гелер 1847
Средняя цена
20 $
Продажи
0
1
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