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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1847 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1847
Средняя цена400 $
Продажи
057
Аверс
Реверс
2 гульдена 1847
Средняя цена280 $
Продажи
064
Аверс
Реверс
1 гульден 1847
Средняя цена190 $
Продажи
023
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1847
Средняя цена220 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
1 крейцер 1847
Средняя цена30 $
Продажи
02

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1847
Средняя цена20 $
Продажи
01
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