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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1847 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1847 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1847 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC121,222

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1847
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1847 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 663 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьXF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Künker - 30 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2021
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Künker - 29 сентября 2020
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2020
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Heritage - 11 сентября 2018
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Heritage - 11 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата11 сентября 2018
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе WAG - 2 сентября 2018
ПродавецWAG
Дата2 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе WAG - 3 июня 2018
ПродавецWAG
Дата3 июня 2018
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Stephen Album - 19 мая 2018
ПродавецStephen Album
Дата19 мая 2018
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Rauch - 1 октября 2017
ПродавецRauch
Дата1 октября 2017
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Teutoburger - 27 февраля 2016
ПродавецTeutoburger
Дата27 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Teutoburger - 10 сентября 2015
ПродавецTeutoburger
Дата10 сентября 2015
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Teutoburger - 7 сентября 2013
ПродавецTeutoburger
Дата7 сентября 2013
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1847 на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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