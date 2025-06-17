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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1847 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1847 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1847 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,835 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC553,200

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1847
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1847 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1423 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1847 на аукционе Tauler & Fau - 25 сентября 2018
ПродавецTauler & Fau
Дата25 сентября 2018
СохранностьUNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1847 на аукционе Heritage - 22 января 2015
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1847 на аукционе Heritage - 22 января 2015
ПродавецHeritage
Дата22 января 2015
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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