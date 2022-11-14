Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1/2 гульдена 1847 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC50,946
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1/2 гульдена
- Год1847
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1/2 гульдена 1847 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1054 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 575 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 марта 2019
СохранностьVF
Цена
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