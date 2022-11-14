flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1/2 гульдена 1847 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1847 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1/2 гульдена 1847 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC50,946

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1847
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1/2 гульдена 1847 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1054 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 575 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1847 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1847 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1847 на аукционе Grün - 16 ноября 2022
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1847 на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1847 на аукционе Stack's - 25 февраля 2021
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1847 на аукционе Stack's - 25 февраля 2021
ПродавецStack's
Дата25 февраля 2021
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1847 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 марта 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 марта 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1847 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1847 на аукционе WAG - 7 октября 2018
ПродавецWAG
Дата7 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1847 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1847 на аукционе Gorny & Mosch - 8 марта 2017
ПродавецGorny & Mosch
Дата8 марта 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1847 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2014
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2014
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1847 на аукционе Reinhard Fischer - 16 ноября 2013
ПродавецReinhard Fischer
Дата16 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1847 на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1847 на аукционе UBS - 11 сентября 2001
ПродавецUBS
Дата11 сентября 2001
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1847 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне серебряные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом 1/2 гульденаНумизматические аукционы