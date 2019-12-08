Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гелер 1847 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1847 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 929 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 20 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2019.
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