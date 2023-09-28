flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 гульдена 1847 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 гульдена 1847 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 гульдена 1847 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC215,030

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 гульдена
  • Год1847
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1847 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 4989 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Teutoburger - 8 марта 2025
ПродавецTeutoburger
Дата8 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Auctiones - 16 июня 2024
ПродавецAuctiones
Дата16 июня 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Künker - 29 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Möller - 2 декабря 2022
ПродавецMöller
Дата2 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Rauch - 17 июня 2022
ПродавецRauch
Дата17 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Emporium Hamburg - 11 ноября 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Katz - 24 октября 2021
ПродавецKatz
Дата24 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе WAG - 5 сентября 2021
ПродавецWAG
Дата5 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Katz - 20 июня 2021
ПродавецKatz
Дата20 июня 2021
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1847 на аукционе Solidus Numismatik - 23 февраля 2021
ПродавецSolidus Numismatik
Дата23 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1847 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне серебряные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом 2 гульденаНумизматические аукционы